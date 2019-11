Nikkei lager na tariefdreiging Trump

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw lager gesloten. De stemming werd gedrukt door het herhaalde dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om de importtarieven op Chinese goederen te verhogen als er geen handelsdeal met China wordt bereikt. Daarnaast liet de Japanse export in oktober de grootste daling in drie jaar zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 23.148,57 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. De Japanse uitvoer zakte afgelopen maand met 9,2 procent. Vooral de export van auto’s en vliegtuigmotoren naar de Verenigde Staten en de uitvoer van plastic en auto-onderdelen naar China namen af. De containervervoerders Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen KK zakten daardoor 3,4 en 4,2 procent.

De Chinese beurzen gingen eveneens omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai leed tussentijds een verlies van 0,5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,6 procent in. De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung en chipmaker SK Hynix zakten 2,6 en bijna 3 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 1,4 procent lager de dag uit onder aanvoering van de Australische banken.