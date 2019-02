Nikkei lager na rustige handelssessie

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag licht lager gesloten. Beleggers verwerkten de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten. De handel verliep verder relatief rustig aangezien veel Aziatische markten gesloten zijn vanwege de viering van het Chinese nieuwjaar.

De Nikkei in Tokio ging met een min van 0,2 procent de dag uit op 20.844,45 punten. Panasonic zakte 2,5 procent. Het Japanse technologieconcern verlaagde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar vanwege een vertraging van de Chinese economie. Ook de maker van elektronische producten Ibiden (min 12,6 procent) stelde zijn winstverwachting neerwaarts bij. Het bedrijf wees daarbij op een afnemende vraag naar keramische auto-onderdelen in Europa.

Cosmetica-verkoper Kao Corporation schroefde zijn winstverwachting op en steeg 2,8 procent. Het Japanse farmaceutische concern Aska Pharmaceutical verdubbelde zijn winstverwachting voor het boekjaar dat loopt tot eind maart en dikte 3,4 procent aan.

In Shanghai is de beurs de hele week dicht en de beurs in Hongkong is tot en met donderdag gesloten. Op de financiële markt in Zuid-Korea wordt tot en met woensdag niet gehandeld. De beurs in Sydney was wel open. Daar eindigde de All Ordinaries 2 procent hoger na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten op 1,5 procent. De Australische banken waren in trek na een positief rapport van een onderzoekscommissie naar de financiële sector in het land.