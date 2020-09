Nikkei lager na rentebesluit Bank of Japan

De Japanse aandelenbeurs is donderdag lager geëindigd. De beurshandel stond vooral in het teken van het besluit van de Bank of Japan, die het omvangrijke stimuleringsbeleid voor de economie zoals verwacht ongewijzigd liet. Daarnaast verwerkten beleggers nog het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de rente in de Verenigde Staten zeker tot en met 2023 dicht bij nul te houden. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten eveneens verliezen zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent in de min op 23.319,37 punten. Volgens de Japanse centrale bank verkeert de op twee na grootste economie ter wereld nog altijd in een „ernstige toestand”, maar is er wel sprake van een enige verbetering. De Bank of Japan was daarmee iets optimistischer dan bij het rentebesluit in juli, toen werd verklaard dat de economie in een „zeer ernstige situatie” verkeerde. Bij de bedrijven stonden vooral exporteurs zoals automakers onder druk door een stijging van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,4 procent kwijt. De Kospi in Seoul zakte 1,1 procent. LG Chem leverde ruim 6 procent in. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gaat het chemiebedrijf zijn accudivisie afsplitsen. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 1 procent.