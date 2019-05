Nikkei lager na escalatie handelsconflict

De Japanse aandelenbeurs is maandag met verlies aan de nieuwe beursweek begonnen. De escalatie van het handelsconflict hield de financiële markten in de greep. De Amerikaanse president Donald Trump heeft opdracht gegeven hogere handelstarieven in te stellen op alle resterende goederen die uit China worden geïmporteerd.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent lager op 21.191,28 punten. Het was de vijfde verliesbeurt op rij. Zwaargewicht SoftBank zakte 3,3 procent na het teleurstellende beursdebuut van Uber Technologies. Het Japanse telecom- en technologieconcern heeft via zijn Vision Fund een groot belang in het bedrijf achter de taxi-app. Bouwmachinemaker Komatsu en robotfabrikant Yaskawa Electric, die veel producten verkopen in China, leverden 1,9 en 3,6 procent in.

Nissan won 0,8 procent. Volgens Japanse media heeft de Franse autobouwer Renault een formeel fusievoorstel gedaan aan zijn Japanse partner. DeNA maakte een koerssprong van ruim 14 procent. De aanbieder van games voor mobiele telefoons gaat eigen aandelen inkopen en lanceert dit boekjaar een mobiele spelversie van Pokémon.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de min. Beleggers wachten op tegenmaatregelen van Peking na de verhoging van de invoerheffingen door de Amerikanen. Tevens werd gemeld dat Trump en zijn collega Xi Jinping van China elkaar naar alle waarschijnlijkheid volgende maand zullen ontmoeten tijdens een G20-top in Japan. De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent en de All Ordinaries in Sydney zakte 0,3 procent. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.