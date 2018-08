Nikkei lager in afwachting handelsoverleg

De aandelenbeurs in Japan is woensdag nipt lager gesloten. Beleggers verwerkten de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen en keken uit naar de handelsbesprekingen tussen Washington en Tokio, die donderdag beginnen. De technologiebedrijven waren verder in trek na de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een min van 0,1 procent op 22.644,31 punten. Technologiebedrijven als Hitachi en Sumco stegen tot 1,4 procent. Cameramaker Nikon kreeg er ruim 9 procent bij na een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Ook verwacht het bedrijf een hoger dividend uit te keren.

De kwartaalcijfers van de maker van airconditioningsystemen Daikin Industries werden beloond met een koerswinst van 3,4 procent. De resultaten van de Japanse bierbrouwer Kirin Holdings (min 5,9 procent) vielen in minder goede aarde.

De beurs in Shanghai zakte 0,7 procent na het sterke herstel een dag eerder. Beleggers verwerkten de Chinese handelscijfers, die ondanks de handelsvete met de Verenigde Staten beter uitvielen dan verwacht. Zowel de export als de import nam in juli sterker toe dan voorzien. De regering-Trump kondigde verder aan China nog eens een importheffing van 25 procent op te leggen. De heffing gaat 23 augustus in en beslaat 16 miljard dollar aan import.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent hoger. De Kospi in Seoul ging licht omlaag en de All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent.