Nikkei lager in afwachtende sessie

De Japanse effectenbeurs is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van de rentebesluiten van de Japanse centrale bank en de Amerikaanse Federal Reserve later deze week. Daarnaast werd gewacht op meer bedrijfsresultaten en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Shanghai worden gehouden.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent in de min op 21.616,80 punten. Tokyo Electron verloor 0,8 procent. De maker van chipapparatuur zag de operationele winst in het afgelopen kwartaal sterker afnemen dan analisten hadden verwacht.

Het Japanse telecomconcern SoftBank klom 3,9 procent. De megafusie tussen de Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint is een stap dichterbij gekomen. De mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie is akkoord gegaan met de samensmelting. SoftBank heeft een groot belang in Sprint.

De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. Afgelopen weekeinde bleek dat de winsten van industriebedrijven in China in juni zijn gedaald, door tegenwind van de afzwakkende wereldeconomie en de handelsspanningen met de VS. President Donald Trump zei daarnaast dat een handelsdeal nog wel even kan gaan duren en dat de Chinezen mogelijk willen wachten tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,5 procent lager, na de gewelddadige botsingen tussen de politie en betogers in de stad. De Kospi in Seoul zakte 1,8 procent. De Australische All Ordinaries sloot daarentegen 0,5 procent hoger.