Nikkei lager in afwachtende handel

De aandelenbeurs in Japan is woensdag lager gesloten. Een koersval van het Japanse farmaceutische concern Dainippon Sumitomo Pharma deed het optimisme over de meevallende kwartaalcijfers van techgigant Apple teniet. Daarnaast werd gewacht op de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China en het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag naar buiten komt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de min op 20.556,54 punten. Dainippon Sumitomo Pharma kelderde bijna 20 procent. Het bedrijf liet weten dat een onderzoek van een kandidaatmedicijn in de Verenigde Staten niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Alps Alpine zakte 3,1 procent. De Japanse toeleverancier aan Apple verlaagde zijn winstverwachting. Technologiebedrijf TDK, dat ook onderdelen levert aan Apple, won 0,6 procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en in Hongkong was de Hang Seng-index nagenoeg onveranderd. Een delegatie onder leiding van de Chinese vicepremier Liu He voert woensdag en donderdag gesprekken in Washington over het handelsconflict tussen de twee grootmachten.

De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan. De Zuid-Koreaanse schermenmaker LG Display verloor ruim 4 procent na een tegenvallend handelsbericht. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent in de plus onder aanvoering van de Australische mijnbouwers.