Nikkei lager door spanningen VS en China

De Japanse aandelenbeurs is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers bleven voorzichtig door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China na de dreiging van de Amerikaanse overheid om de Chinese chipreus SMIC op een zwarte lijst te zetten. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese export bood daarbij enig tegenwicht. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de min op 23.089,95 punten. SoftBank Group zakte meer dan 7 procent en bereikte het laagste niveau in twee maanden. De techinvesteerder heeft in augustus een recordhoeveelheid aan zogenoemde call-opties op Amerikaanse technologiebedrijven gekocht. Met call-opties wordt gespeculeerd op verdere koersstijgingen van aandelen. De koopwoede van de Japanners zou fors hebben bijgedragen aan de sterke koersstijgingen van de Amerikaanse techbeurs Nasdaq in de afgelopen weken.

Fanuc dikte bijna 7 procent aan. Volgens zakenkrant Nikkei gaat de Japanse robotmaker de productie van een type fabrieksrobot verdrievoudigen vanwege de toegenomen vraag naar automatisering door de coronapandemie. Aomori Bank en Michinoku Bank stegen 8,5 procent en 6,6 procent na mediaberichten over een mogelijke samenwerking tussen de twee Japanse banken.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,5 procent lager. De uitvoer van de op een na grootste economie ter wereld steeg afgelopen maand met 9,5 procent. Economen rekenden op een groei met 7,5 procent. De invoer kromp daarentegen onverwacht met 2,1 procent. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. SIMC kelderde 20 procent. Als de grootste chipfabrikant van China door de VS op de zwarte lijst worden gezet wordt het voor Amerikaanse bedrijven een stuk moeilijker om technologie te leveren aan het bedrijf.

De Kospi in Seoul won 0,6 procent. Zwaargewicht Samsung steeg 1,6 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern heeft een miljardenorder van het Amerikaanse Verizon op het gebied van draadloze communicatie binnengesleept. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent.