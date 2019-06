Nikkei lager door Iran en yen

De Japanse effectenbeurs is dinsdag met verlies gesloten. Beleggers bleven voorzichtig door de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Een duurdere Japanse yen zorgde daarnaast voor koersdruk onder de exportbedrijven. Verder werd uitgekeken naar de G20-top, die eind deze week in Japan wordt gehouden.

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager de dag uit op 21.193,81 punten. De Japanse automakers Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, verloren 0,6 procent en 0,7 procent. Chipmachinemaker Tokyo Electron leverde 3,3 procent in. Japan Display kelderde ruim 9 procent. CGL Group, een lid van een consortium dat de geplaagde schermenmaker van financiering zou voorzien, heeft zich teruggetrokken uit een deal.

De Chinese beurzen gingen stevig omlaag. De beurs in Shanghai ging tussentijds 1,1 procent omlaag en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,2 procent kwijt. Vooral de Chinese banken werden van de hand gedaan. Volgens de Verenigde Staten hebben drie grote Chinese banken de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea overtreden. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde nagenoeg vlak.