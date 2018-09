Nikkei lager door handelszorgen

De Japanse aandelenbeurs is maandag lager aan de nieuwe beursmaand begonnen. Hernieuwde handelszorgen drukten het beurssentiment nadat de gesprekken tussen Canada en de Verenigde Staten nog geen nieuw handelsakkoord hadden opgeleverd. De beide landen praten later deze week verder. De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook overwegend omlaag.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot met een verlies van 0,7 procent op 22.707,38 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven stonden onder druk. Tokyo Electron zakte 1,9 procent, Kyocera Corp verloor 2,3 procent en Shin-Etsu Chemical daalde 2,5 procent.

Renesas Electronics leverde ruim 6 procent in. Het bedrijf overweegt de Amerikaanse chipmaker Integrated Device Technology over te nemen. Volgens zakenkrant Nikkei heeft de deal een waarde van 6 miljard dollar. Beleggers zijn echter bezorgd over de financiering van een dergelijke grote overname.

Op macro-economisch vlak blijkt uit cijfers van Markit en Caixin dat bedrijvigheid van de Chinese industrie in augustus iets is afgenomen ten opzichte van een maand eerder. De bedrijvigheid van de Japanse industrie nam daarentegen wat toe ten opzichte van juli.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney stond 0,1 procent lager en de Kospi in Seoul verloor 0,7 procent.