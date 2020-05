Nikkei klimt na toenadering VS en China

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst geëindigd. Het nieuws dat Chinese en Amerikaanse handelsafgevaardigden hebben toegezegd de handelsdeal tussen beide landen te willen naleven zorgde voor opluchting bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt.

De Nikkei in Tokio ging 2,6 procent hoger het weekeinde in op 20.179,09 punten. De Japanse beurs was deze week slechts twee dagen open vanwege een vakantieperiode. Nintendo verloor terrein, met een koersverlies van bijna 4 procent. Beleggers grepen de sterke jaarcijfers van het bedrijf aan om winst te nemen. De maker van spelcomputers verkocht in het boekjaar dat liep tot eind maart 21 miljoen Switch-spelconsoles, mede dankzij de wereldwijde lockdownmaatregelen. Dat was meer dan het bedrijf zelf had verwacht. Voor het nieuwe boekjaar voorziet Nintendo echter een winstdaling.

De beurs in Shanghai ging tussentijds 0,9 procent vooruit. De Chinese vicepremier Liu He, de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zijn vrijdag overeengekomen om gunstige voorwaarden te scheppen om de eerste fase van de handelsdeal te verwezenlijken. Ook willen de landen meer samenwerken op het gebied van economie en gezondheidszorg. Vorige week gaf de Amerikaanse president Donald Trump China nog de schuld van de virusuitbraak en dreigde met nieuwe handelstarieven tegen het land.

In Hongkong dikte de Hang Seng-index 1,1 procent aan en de Kospi in Seoul kreeg er 1 procent bij. De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent. Volgens persbureau Reuters gaat de Australische overheid de coronamaatregelen die sinds maart van kracht zijn stapsgewijs versoepelen, nu het aantal nieuwe infecties in het land is teruggelopen tot zo’n twintig gevallen per dag.