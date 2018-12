Nikkei klimt na toenadering VS en China

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de laatste beursmaand van het jaar. Ook elders in het Verre Oosten gingen beurzen stevig vooruit. Beleggers reageerden positief op de handelsverzoening tussen de Verenigde Staten en China. President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping spraken afgelopen weekeinde tijdens de G20-top af voorlopig geen nieuwe importtarieven in te voeren en in de tussentijd te werken aan een akkoord.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 1 procent hoger op 22.574,76 punten. Het was de zevende winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex, die het hoogste niveau in zeven weken bereikte. Vooral de Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China zaten in de lift. Technologiebedrijven als Hitachi en TDK klommen tot 4,3 procent, en de automakers Toyota en Honda wonnen 3,4 en 2,1 procent.

Softbank steeg 1,3 procent. De Japanse tech- en telecomreus wil zijn divisie voor mobiele telefonie op 19 december naar de beurs brengen voor 1500 yen (11,60 euro) per aandeel. De beursgang levert daarmee omgerekend bijna 19 miljard euro op.

De beurs in Shanghai dikte 2,8 procent aan en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er tussentijds 2,5 procent bij. Uit cijfers van mediabedrijf Caixin en marktonderzoeker Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november iets is toegenomen ten opzichte van een maand eerder. De Kospi in Seoul steeg 1,7 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 1,8 procent in de plus, onder aanvoering van de Australische mijnbouwbedrijven.