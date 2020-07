Nikkei klimt door hoop op coronavaccin

De Japanse aandelenbeurs is woensdag met een stevige winst gesloten. Bemoedigende onderzoeksresultaten van een mogelijk coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna zorgden voor optimisme over het economische herstel en wakkerde de hoop aan dat de bedrijfsresultaten in de tweede jaarhelft zullen aantrekken. Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Bank of Japan om het monetaire beleid ongewijzigd te laten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent hoger op 22.945,50 punten. De Japanse centrale bank handhaafde de verwachting dat de op twee na grootste economie ter wereld geleidelijk zal herstellen van de coronacrisis. De Japanse autobouwer Nissan behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van meer dan 7 procent. Ook staalmaker JFE Holdings deed goede zaken en klom 5 procent. De farmaceutische bedrijven Eisai en Kyowa Kirin behoorden tot de staartgroep met verliezen van bijna 2 en ruim 1 procent.

De Chinese beurzen stonden onder druk door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een wet ondertekend die banken bestraft die zaken doen met Chinese functionarissen die de omstreden nationale veiligheidswet voor Hongkong hebben ingevoerd. Ook wordt de speciale handelsrelatie tussen de VS en Hongkong beëindigd. De hoofdindex in Shanghai zakte 0,5 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor een fractie. De Kospi in Seoul won 0,9 procent en in Sydney klom de All Ordinaries 1,7 procent.