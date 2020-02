Nikkei keldert door coronavirus

De Japanse aandelenbeurs ging vrijdag opnieuw hard onderuit en zakte tot het laagste niveau sinds begin september vorig jaar. Het was de vijfde verliesbeurt op rij. Ook de andere Aziatische beurzen kregen rake klappen. Beleggers deden hun aandelen massaal van de hand door de vrees voor de snelle wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus en de economische impact van de virusuitbraak.

De Nikkei in Tokio ging 3,7 procent lager het weekeinde in op 21.142,96 punten. De Japanse hoofdindex raakte deze week bijna 10 procent kwijt en beleefde daarmee de slechtste beursweek in vier jaar. In alle sectoren werden verliezen geleden. De chipbedrijven behoorden tot de grootste dalers. Tokyo Electron zakte 5,5 procent en Screen Holdings verloor 5 procent. De makers van elektronische onderdelen Murata Manufacturing en TDK leverden 4,8 en 4 procent in.

Oriental Land won 0,7 procent. De eigenaar van Disneyland Tokio kondigde aan dat het attractiepark vanaf zaterdag twee weken dicht gaat om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Niet alleen Disneyland Tokio sluit de deuren in Japan. Vanaf maandag gaan ook lagere en middelbare scholen in het land dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het aandeel van kinderopvangbedrijf Like Kids verloor bijna 10 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2,6 procent in de min. In China zijn inmiddels 78.824 mensen besmet met het coronavirus. Het dodental bedraagt 2788 mensen. Het aantal nieuwe besmettingen ligt volgens de Chinese gezondheidsautoriteit op het laagste niveau in ruim een maand tijd.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 2,6 procent. De Kospi in Seoul leverde 3,4 procent in. Zuid-Korea heeft na China de meeste besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus. De Australische All Ordinaries sloot de week 3,3 procent lager af.