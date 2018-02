Nikkei keldert bijna 5 procent

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag hard onderuit gegaan. Ook op de andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten deden beleggers massaal hun aandelen in de uitverkoop na de zware koersverliezen op Wall Street. Oplopende rentes op de obligatiemarkten en vrees voor een toenemende inflatie bleven de markten in hun greep houden.

De toonaangevende Nikkei in Tokio kelderde 4,7 procent tot 21.610,24 punten. Dat is het laagste niveau sinds oktober vorig jaar. De Japanse hoofdindex raakte eerder op de dag bijna 7 procent of ruim 1.560 punten kwijt. Dat was het grootste puntenverlies sinds november 1990.

Alle sectoren stonden in de min. De grootste verliezen werden geleden onder de financiƫle bedrijven. De verzekeraars T&D Holdings en Dai-ichi Life Holdings raakten rond de 7 procent kwijt. Ook de makers van elektronische componenten gingen in de uitverkoop. Ook Furukawa Electric en Sumitomo Electric Industries zakten bijna 7 procent. Zwaargewichten als telecomconcern Softbank en retailer Fast Retailing verloren allebei rond de 5 procent.

In Hongkong tekende de Hang Seng-index een tussentijds verlies op van 4,1 procent en de beurs in Shanghai leverde 2,4 procent in. De All Ordinaries in Sydney sloot 3,2 procent lager na het besluit van de Australische centrale bank om de rente onveranderd te laten op 1,5 procent. De Kospi in Seoul verloor 1,4 procent.