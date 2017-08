Nikkei-index daalt na raketaanval Noord-Korea

De Nikkei-index in Tokio heeft als gevolg van de raketaanval door Noord-Korea een daling ingezet. De beurs opende met een verlies van 0,7 procent en daalde naar 19.304,76 punten, het laagste sinds mei.

De breder samengestelde Topix-index daalde met 0,5 procent tot 1.592,77 punten.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën zegt na overleg met de Bank of Korea dat ze de ontwikkelingen op de financiële markten 24 uur per dag in de gaten houdt en aan een plan werkt, om de markt te stabiliseren als dat nodig is.