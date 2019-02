Nikkei hoger na uitstel importtarieven

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers reageerden opgelucht op het uitstel van de nieuwe importtarieven op Chinese goederen door de Verenigde Staten. Het uitstel volgde op de productieve handelsgesprekken tussen beide landen afgelopen week.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 21.528,23 punten en bereikte het hoogste niveau sinds 14 december. Japanse bedrijven die veel producten verkopen in China zaten in de lift. Zo stegen Komatsu, Yaskawa Electric en Keyence tot 4,3 procent. Nintendo dikte 1 procent aan. De Japanse maker van computerspelletjes gaat eigen aandelen inkopen.

De beurs in Shanghai kreeg er tussentijds 3,8 procent bij. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de importtarieven ter waarde van 200 miljard dollar (176 miljard euro) voor China, die gepland stonden voor 1 maart, uitgesteld. Daarnaast kondigde hij een top met de Chinese president Xi Jinping aan om de handelsafspraken vast te leggen. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De Kospi in Seoul noteerde vlak en de All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent hoger de handel uit.