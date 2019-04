Nikkei hoger na Chinees groeicijfer

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie en de hoop op positieve uitkomsten van de handelsgesprekken tussen Japan en de Verenigde Staten. Een nieuwe krimp van de Japanse export in maart hield de winst beperkt. De andere Aziatische beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 22.277,97 punten. De Japanse makers van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction profiteerden van de sterke gegevens uit China en stegen 1,9 procent en 1,3 procent. Automakers waren eveneens in trek dankzij de hoop dat Japan en de VS goede vooruitgang boeken met de handelsonderhandelingen en dat hogere Amerikaanse importtarieven op Japanse auto’s kunnen worden vermeden. Honda, Toyota en Mazda klommen tot 2,5 procent.

SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, daalde daarentegen 1,5 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zijn zorgen geuit over de structuur van de voorgestelde fusie tussen T-Mobile US en Sprint, de Amerikaanse tak van SoftBank.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent hoger. De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 6,4 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei van 6,3 procent. Ook de fabrieksproductie en de winkelverkopen namen in maart sterker toe dan voorzien. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,1 procent.