Nikkei hoger na afwachtende sessie

De Japanse effectenbeurs is donderdag licht hoger gesloten. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China, dat later op de dag in Washington wordt hervat. Een bericht dat de Trump-regering toch vergunningen zal verlenen aan Amerikaanse bedrijven om bepaalde producten te leveren aan het Chinese technologieconcern Huawei zorgde voor enige hoop op een handelsdeal tussen de twee grootmachten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent in de plus op 21.551,98 punten. Een daling van de Japanse machineorders in augustus hield de winst beperkt en wakkerde de zorgen aan dat de op twee na grootste economie ter wereld richting een recessie afglijdt. Fast Retailing, een zwaargewicht in de Nikkei, won 0,9 procent voorafgaand aan de kwartaalresultaten van de eigenaar van kledingketen Uniqlo.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent hoger. The New York Times meldde dat het Witte Huis toestemming wil geven aan Amerikaanse bedrijven om technologie te verkopen aan Huawei, dat op een zwarte lijst staat. Het zou dan gaan om producten die geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de VS. De Chinese staatskrant South China Morning Post meldde daarentegen dat er geen vooruitgang is geboekt in de handelsgesprekken en dat de Chinese vicepremier Liu He donderdag al zal vertrekken uit Washington in plaats van vrijdag.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, zakte de Kospi 0,3 procent.