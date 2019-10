Nikkei hoger door handelsoptimisme

De Japanse effectenbeurs is dinsdag opnieuw met winst geëindigd. De hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China bleef zorgen voor optimisme. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump liggen de onderhandelingen tussen beide landen voor op schema en zal een voorlopige deal in november worden ondertekend. Op Wall Street leidde dit tot een nieuw slotrecord van de brede Amerikaanse S&P 500-index.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 22.974,13 punten. Het was de zevende winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Bedrijven die veel producten exporteren profiteerden van de hoop op een handelsdeal tussen de twee economische grootmachten. Autofabrikant Mazda Motor dikte ruim 2 procent aan en de maker van auto-onderdelen en chipmaterialen Nitto Denko kreeg er 6,5 procent bij.

De andere beurzen in de Aziatische regio deden overwegend een stapje terug. Beleggers hielden de blik vooral gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,5 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. De Australische All Ordinaries sloot met een plus van 0,1 procent.