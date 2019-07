Nikkei hoger dankzij techbedrijven

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag licht hoger gesloten. Vooral de technologiebedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Beleggers namen verder wat gas terug na de stevige opmars van een dag eerder. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een overwegend lager beeld zien.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus op 21.754,27 punten. Een dag eerder won de Japanse hoofdindex ruim 2 procent door het optimisme over de hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Chipmachinemaker Tokyo Electron dikte 3 procent aan en de fabrikant van chipapparatuur Screen Holdings steeg 4,5 procent. Softwarebedrijf System Integrator kreeg er ruim 10 procent bij na een verhoging van de winstverwachting voor de eerste helft van het jaar.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, maakte de Hang Seng-index een inhaalslag en noteerde tussentijds 1,2 procent hoger. De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel ongewijzigd. De Australische centrale bank verlaagde conform verwachting de rente naar 1 procent. Dat is het laagste niveau ooit. Het is de tweede renteverlaging in het land in twee maanden tijd.