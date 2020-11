Nikkei fors hoger door optimisme over vaccin

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag fors hoger gesloten. De bemoedigende testresultaten van een goedkoper en eenvoudiger te bewaren vaccin van farmaceut AstraZeneca wakkerden de hoop aan op een snel herstel van de coronacrisis. Ook het nieuws dat de machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de nieuwe regering van de verkozen president Joe Biden officieel kan beginnen zorgde voor optimisme.

Door de erkenning van zijn verkiezingszege door de federale overheidsdienst General Services Administration (GSA) krijgt Biden toegang tot federale overheidsmiddelen en relevante geheime informatie. Berichten dat de aankomende Amerikaanse president de voormalige voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Janet Yellen wil benoemen tot minister van Financiƫn vielen eveneens goed bij beleggers.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 2,5 procent hoger op 26.165,59 punten en bereikte het hoogste niveau sinds mei 1991. Vooral de bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronapandemie zoals olieproducenten en vastgoedbedrijven waren in trek door de hoop dat het einde van de crisis in zicht is. Chemieconcern Shin-Etsu Chemical en de maker van robots voor fabrieken Fanuc behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van respectievelijk 4,7 en 3,8 procent.

De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend kleine koersuitslagen zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong bleef vrijwel vlak. De Kospi in Seoul won 0,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney dikte 1,3 procent aan.