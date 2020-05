Nikkei flink lager na waarschuwing Fed-baas

De aandelenbeurs in Japan is donderdag flink lager gesloten in navolging van de stevige verliesbeurt op Wall Street. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde woensdag voor een verlengde periode van zwakke economische groei vanwege de coronacrisis en dat waarschijnlijk meer maatregelen nodig zijn om de economie te ondersteunen. Ook de andere Aziatische beurzen deden een stap terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent in de min op 19.914,78 punten. Sony zakte 3,9 procent. Het Japanse technologieconcern zag de winst in het afgelopen kwartaal met driekwart kelderen door dalende verkopen van elektronica als smartphones. Sony verkocht wel meer spelcomputers van PlayStation doordat veel mensen noodgedwongen thuis moeten blijven vanwege de virusuitbraak. Takeda Pharmaceutical klom 4,7 procent dankzij beter dan verwachten resultaten en vooruitzichten van het farmaceutische concern.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,3 procent. Tencent klom 0,6 procent. De Chinese internetreus boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Chinese consumenten gaven tijdens de lockdown veel meer geld uit aan computerspelletjes. Ook het gebruik van sociale media zoals Tencents WeChat-dienst nam flink toe.

De Kospi in Seoul leverde 1,2 procent in. In Sydney raakte de All Ordinaries 1,4 procent kwijt. In Australië zijn in april bijna 600.000 mensen werkloos geraakt. Dat is het hoogste aantal in ruim veertig jaar tijd. De Australische regering verwacht dat de werkloosheid in het land in juni is gestegen tot 10 procent.