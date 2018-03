Nikkei flink lager na importtarieven VS

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag flink lager gesloten. Vooral de staalbedrijven en automakers werden van de hand gedaan na de aankondiging van importheffingen op buitenlands staal en aluminium door de Amerikaanse president Donald Trump. Ook de andere beurzen in het Verre Oosten gingen omlaag door de vrees voor protectionistische maatregelen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 2,5 procent lager het weekeinde in op 21.181,64 punten. Het was de derde verliesdag op rij. De Japanse hoofdindex verloor deze week bijna 3 procent. De staalbedrijven Nippon Steel & Sumitomo Metal, JFE Holdings en Kobe Steel zakten respectievelijk 3,8 procent, 2,8 procent en 2,7 procent. Aluminiumproductenmaker UACJ daalde 1,3 procent. Trump kondigde een importtarief van 25 procent aan voor staal en 10 procent voor aluminium.

Ook de Japanse automakers, die grote afnemers zijn van staal en aluminium, moesten het ontgelden. Toyota, Honda, Nissan en Mazda kregen een tik door de vrees dat hun auto’s duurder worden.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,8 procent lager. De Kospi in Seoul zakte 1,1 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse staal- en autosector. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,4 procent.