Nikkei flink lager door chipbedrijven

De aandelenbeurs in Japan is donderdag flink lager geëindigd. Vooral de chipbedrijven stonden onder druk na de arrestatie van een financiële topvrouw van het Chinese technologieconcern Huawei in Canada, op verzoek van de Verenigde Staten. Beleggers vrezen dat de arrestatie tot een verharding van de handelsrelatie tussen China en de VS zal leiden.

Justitie in Canada heeft Meng Wanzhou, een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, op 1 december opgepakt. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS, waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

De Nikkei-index in Tokio raakte 1,9 procent kwijt en sloot op 21.501,62 punten. Japanse chipbedrijven als Tokyo Electron, Advantest en Sumco leverden tot 6,6 procent in. Telecomconcern Softbank zakte 5 procent na een grote binnenlandse netwerkstoring. De Japanse defensiebedrijven waren daarentegen in trek, nadat nieuwszender CNN had gemeld dat Noord-Korea een lanceerbasis voor langeafstandsraketten aanzienlijk heeft uitgebouwd. Ishikawa Seisakusho klom 0,9 procent en Hosoya Pyro-Engineering dikte bijna 7 procent aan.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook omlaag. De Kospi in Seoul leverde 1,5 procent in en de All Ordinaries in Sydney hield het verlies beperkt tot 0,2 procent. De beurs in Shanghai verloor 1,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 2,8 procent in de min.

De Chinese maker van mobiele telefoons ZTE, een concurrent van het niet-beursgenoteerde Huawei, daalde bijna 9 procent in Hongkong. Zowel ZTE als Huawei mag geen telecomapparatuur verkopen in de VS vanwege zorgen over de nationale veiligheid.