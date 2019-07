Nikkei flink hoger door handelshoop

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een flinke winst aan de nieuwe beursmaand begonnen. Ook de Chinese beurzen gingen stevig vooruit. De hervatting van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor optimisme op de beursvloeren.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,1 procent in de plus op 21.729,97 punten. De Amerikaanse president Donald Trump liet na zijn gesprek met de Chinese leider Xi Jinping op de G20-top in het Japanse Osaka weten dat de gesprekken weer op schema liggen. Ook bevestigde Trump geen nieuwe importtarieven op Chinese producten meer in te voeren. De Amerikaanse president hief daarnaast de blokkade van de Chinese telecomreus Huawei voorlopig op.

Vooral de Japanse bedrijven die veel producten verkopen aan China zaten in de lift. Murata Manufacturing dikte bijna 5 procent aan en Yaskawa Electric kreeg er 5,3 procent bij. De chipbedrijven profiteerden van de opheffing van de blokkade van Huawei. Chipmachinemaker Tokyo Electron won 4,8 procent en chiptester Advantest steeg 6,2 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 2 procent hoger. Tegenvallende economische cijfers hadden weinig impact op de handel. Uit cijfers van onderzoeksbureaus Markit en Caixin bleek dat de bedrijvigheid van de Chinese industrie vorig maand is gekrompen. Ook in Japan nam het vertrouwen van producenten flink af in het tweede kwartaal en daalde het consumentenvertrouwen in juni. De Kospi in Seoul bleef vrijwel onveranderd en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,6 procent hoger. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.