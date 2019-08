Nikkei eindigt week nipt hoger

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag nipt hoger geëindigd. Beleggers verwerkten het voorzichtige herstel op Wall Street, maar bleven terughoudend door de vrees voor een wereldwijde recessie. Daarnaast ging de aandacht uit naar het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de ontwikkelingen van de rentes op de obligatiemarkten.

De Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,1 procent het weekeinde in op 20.418,81 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 1,3 procent. De Japanse chipbedrijven Renesas en Tokyo Electron profiteerden van de positieve handelsberichten van de Amerikaanse branchegenoten Applied Materials en Nvidia en stegen 3,3 en 2 procent. De financiële bedrijven bleven last houden van de scherpe daling van de obligatierentes deze week. Sumitomo Mitsui Financial Group daalde 1,1 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. China dreigde met vergeldingen tegen de VS. Het land ziet de dreiging van de invoering van nieuwe Amerikaanse importtarieven in september als „een schending” van de eerdere afspraken.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,9 procent. Het bestuur van de stad ontvouwde een stimuleringspakket van 2,4 miljard dollar om de negatieve impact van de aanhoudende protesten op de economie tegen te gaan. Verzekeraar Ping An Insurance klom 3,2 procent na de sterkste halfjaarwinst in meer dan tien jaar tijd. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, verloor de Kospi 0,7 procent.