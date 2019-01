Nikkei eindigt week met winst

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met winst geƫindigd. Beleggers trokken zich op aan de vijfdaagse winstreeks op Wall Street en bleven hoopvol over een mogelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China, na de bemoedigende gesprekken tussen de twee landen eerder deze week. Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen ook vooruit.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een plus van 1 procent het lange weekeinde in op 20.359,70 punten. De financiƫle markten in Japan zijn maandag gesloten vanwege de Dag van Eerbied voor Ouderen. De Japanse hoofdindex won in de eerste volledige handelsweek van het jaar ongeveer 4 procent.

Bij de bedrijven dikte Fast Retailing, een zwaargewicht in de index, ruim 6 procent aan na publicatie van de resultaten. De eigenaar van kledingketen Uniqlo zag de operationele winst in het afgelopen kwartaal met 8 procent dalen, maar handhaafde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar. De Japanse maker van fabrieksmachines Yaskawa Electric klom bijna 2 procent, ondanks een verlaging van de winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt in februari.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,4 procent. In Seoul kreeg de Kospi er 0,6 procent bij en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,4 procent lager.