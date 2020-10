Nikkei eindigt week met verlies

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies geëindigd. Beleggers vrezen dat de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in met name Europa en de strengere maatregelen in veel landen om het virus in te dammen een negatief effect zullen hebben op het wereldwijde economische herstel. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het weekeinde in op 23.410,63 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week 0,9 procent. Het verlies bleef beperkt dankzij een stevige koerswinst van zwaargewicht Fast Retailing. De Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo klom ruim 4 procent dankzij een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Technologieconcern Sony en farmaceut Takeda Pharmaceutical behoorden tot de sterkste dalers met verliezen rond de 2 procent.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,2 procent aan. De Kospi in Seoul raakte 0,9 procent kwijt en de All Ordinaries in Sydney leverde 0,5 procent in. Het Australische telecombedrijf Aussie Broadband beleefde een succesvolle beursgang. Het aandeel noteerde rond 1,90 Australische dollar, tegen een introductieprijs van 1 Australische dollar.