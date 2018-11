Nikkei eindigt week met verlies

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met verlies geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de stevige koerswinst een dag eerder. Daarnaast verwerkte de markt het besluit van de Federal Reserve, die het rentetarief in Verenigde Staten onveranderd liet. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden ook een stap terug.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio ging 1,1 procent lager het weekeinde in op 22.250,25 punten. De Japanse robotmaker Fanuc verloor bijna 5 procent. Ook andere zwaargewichten in de index zoals retailer Fast Retailing (min 1,3 procent) en computerspelletjesmaker Nintendo (min 2,6 procent) werden van de hand gedaan. Cosmeticamaker Shiseido leverde 5 procent in na tegenvallende kwartaalcijfers. Automaker Nissan, die ook met resultaten kwam, daalde 0,3 procent.

In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,5 procent kwijt en de beurs in Shanghai verloor 1,2 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese consumentenprijzen en producentenprijzen in oktober met respectievelijk 2,5 en 3,3 procent zijn gestegen. Beide cijfers lagen in lijn met de verwachtingen. De Kospi in Seoul zakte 0,4 procent bij en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,1 procent lager.