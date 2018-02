Nikkei eindigt week met verlies

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag lager gesloten. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinst een dag eerder. Vooral de technologiebedrijven stonden onder druk na de verliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De meeste Aziatische toeleveranciers van de Apple waren daarentegen in trek na de meevallende resultaten van de iPhone-maker.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,9 procent lager het weekeinde in op 23.274,53 punten. De Japanse hoofdindex leed deze week een verlies van 1,5 procent. Een poging van de Bank of Japan om de stijgende rentes van Japanse obligatie te temperen door langlopende staatsobligaties op te kopen drukte op het beurssentiment.

Bij de bedrijven zakte Nomura Holdings bijna 3 procent na tegenvallende kwartaalcijfers van het Japanse effectenhuis. Staalfabrikant Kobe Steel maakte daarentegen een koerssprong van 5,8 procent na het handhaven van zijn winstprognose.

Sony won 1,9 procent in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers. Het technologieconcern krijgt ook een nieuwe topman. De huidige bestuursvoorzitter Kazuo Hirai wordt in april voorzitter van het bedrijf en zal worden vervangen door de huidige financieel directeur Kenichiro Yoshida.

De andere beurzen in het Verre Oosten toonden een verdeeld beeld. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een winstje van 0,1 procent. De Apple-leveranciers Hon Hai Precision Industry en Sunny Optical stegen respectievelijk 1,8 procent en 3,7 procent.

De Kospi in Seoul zakte 1,7 procent, onder aanvoering van de grote Zuid-Koreaanse technologiebedrijven Samsung en SK Hynix met minnen van 4,2 procent en 3 procent. De All Ordinaries in Sydney toonde een plus van 0,5 procent dankzij winsten in de sectoren energie en goud.