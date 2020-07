Nikkei eindigt verkorte week licht lager

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht lager geëindigd. Beleggers deden het rustig aan en namen wat winst op de laatste dag van de verkorte handelsweek in Japan. Donderdag en vrijdag zijn de financiële markten in het land gesloten vanwege nationale feestdagen. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging met een verlies van 0,6 procent de dag uit op 22.751,61 punten. De Japanse spoorwegbedrijven stonden onder druk door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. East Japan Railway zakte 2,9 procent en bereikte het laagste niveau in zeven jaar. West Japan Railway verloor 1,7 procent en tikte de laagste koers sinds 2014 aan. Nidec steeg 4,8 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Japanse maker van elektrische motoren.

De beurs in Shanghai was een positieve uitschieter en noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,4 procent en de Kospi in Seoul won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney raakte 1,5 procent kwijt. De Australische winkelverkopen namen in juni met 2,4 procent toe na de recordstijging van 16,9 procent in mei, die volgde op de heropening van de economie na de lockdownmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.