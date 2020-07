Nikkei eindigt opnieuw met verlies

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw met verlies geëindigd. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de zorgen over het economische herstel weer oplaaiden door de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio sloot na een schommelende handelssessie 0,8 procent in de min op 22.438,65 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. Japan Display, een belangrijke leverancier van LCD-schermen voor de iPhones van Apple, stond onder druk na berichten dat het Amerikaanse technologieconcern OLED-schermen gaat gebruiken voor zijn nieuwe generatie mobiele telefoons. De Japanse maker van OLED-schermen Hodogaya Chemical schoot juist 15,6 procent omhoog. Aeon Mall verloor 6,3 procent na een fors kwartaalverlies van de Japanse uitbater van winkelcentra.

De Chinese beurzen gingen verder omhoog na de sterke opmars aan het begin van de week. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney leverde 1,4 procent in.