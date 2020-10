Nikkei eindigt oktober met verlies

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met verlies geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig door de vrees voor de economische impact van de nieuwe lockdowns in Europa om het coronavirus in te dammen en keken uit naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgende week. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio deden een stap terug.

De Nikkei in Tokio ging 1,5 procent lager het weekeinde in op 22.977,13 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week dik 2 procent en daalde in de maand oktober 0,9 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse industriële productie in september met 4 procent is gestegen ten opzichte van een maand eerder.

De Japanse makers van elektronische onderdelen Kyocera en Omron zakten 10 en ruim 6 procent na tegenvallende resultaten van beide bedrijven. De resultaten van elektronicabedrijf Seiko Epson (plus 6,8 procent) vielen wel in de smaak. Chiptester Advantest klom dik 9 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Aziatische toeleveranciers van Apple stonden onder druk na tegenvallende iPhone-verkopen van de Amerikaanse techreus. In Tokio verloren Taiyo Yuden en Murata Manufacturing bijna 2 en zo’n 3 procent. In Zuid-Korea daalde LG Display ruim 2 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 1 procent. In Seoul zakte de Kospi 1,8 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney leverde 0,6 procent in.