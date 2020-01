Nikkei eindigt met winst

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag met winst geëindigd. Beleggers verwerkten de hogere slotstanden op Wall Street en waren vooral in afwachting van de ondertekening van de gedeeltelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast werd uitgekeken naar de kwartaalcijfers van enkele grote Amerikaanse banken die later op de dag naar buiten komen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,7 procent in de plus op 24.025,17 punten. De Japanse exportbedrijven profiteerden van een goedkopere yen. Technologiebedrijf Sony en robotmaker Yaskawa Electric, die beide veel producten verkopen buiten Japan, wonnen 2,5 en 1,4 procent. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, klom 3,5 procent.

Nissan Motor zakte 3 procent en bereikte het laagste niveau in ruim acht jaar. De Japanse automaker zou volgens zakenkrant Financial Times een einde willen maken aan de jarenlange samenwerking met zijn Franse partner Renault in de nasleep van de val van automagnaat Carlos Ghosn.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese export in december sterker dan verwacht is toegenomen. De Chinese yuan zat in de lift en steeg tot het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. De VS hebben hun eerdere beschuldiging van valutamanipulatie door China ingetrokken in aanloop naar de ondertekening van het fase 1-handelsakkoord tussen beide landen.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,3 procent en de Kospi in Seoul won 0,3 procent. In Sydney sloot de All Ordinaries-index 0,9 procent hoger onder aanvoering van de Australische mijnbouwers.