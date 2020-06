Nikkei eindigt met verlies

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met verlies geëindigd. De stemming werd gedrukt door de sombere vooruitzichten voor de wereldeconomie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het toenemende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en de Amerikaanse plannen voor extra importheffingen tegen een aantal Europese landen. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong gesloten bleven vanwege een feestdag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 1,2 procent lager de dag uit op 22.259,79 punten. SoftBank daalde 0,5 procent. Masayoshi Son, de topman van de Japanse telecomonderneming en investeerder, treedt per direct terug uit het bestuur van de Chinese webwinkelreus Alibaba. Son zegt op eigen verzoek terug te treden en dat hij zijn vertrek wilde afstemmen met het vertrek van Alibaba-oprichter Jack Ma, die per donderdag zijn bestuurszetel bij SoftBank opgeeft.

De Kospi in Seoul raakte tussentijds 1,8 procent kwijt en de Australische All Ordinaries in Sydney leverde 2,1 procent in. De handel in het aandeel Qantas werd stilgelegd. De Australische luchtvaartmaatschappij wordt hard geraakt door de coronacrisis en ontslaat 6000 medewerkers, ongeveer een vijfde van het personeelsbestand. Qantas liet tevens weten dat het gedwongen verlof voor ongeveer 15.000 medewerkers zal worden verlengd. Ook wil het bedrijf omgerekend bijna 1,2 miljard euro aan kapitaal ophalen op de financiële markten.