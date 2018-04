Nikkei eindigt met verlies

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met verlies geëindigd. Beleggers verwerkten de zware koersverliezen op Wall Street en hielden met een schuin oog de oplopende rendementen op de Amerikaanse obligatieleningen in de gaten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden een stap terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent lager de handel uit op 22.215,32 punten. De Japanse makers van bouwmachines Komatsu en Hitachi Construction Machinery verloren tot 3,5 procent na een fors koersverlies van Caterpillar. De Amerikaanse concurrent liet bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten dat de kosten later dit jaar waarschijnlijk zullen oplopen.

Takeda Pharmaceutical leed het grootste dagverlies in vijf jaar en kelderde meer dan 7 procent. De Iers-Britse farmaceut Shire is in principe akkoord met een overname door Takeda voor omgerekend bijna 53 miljard euro. Beleggers maken zich echter zorgen dat het Japanse bedrijf zich vertilt aan de overname van Shire, dat veel groter is in marktwaarde.

De beurs in Shanghai zakte 0,4 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent in de min. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent. De beurzen in Australië en Nieuw-Zeeland waren gesloten vanwege een nationale feestdag.