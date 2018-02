Nikkei eindigt licht hoger

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht hoger geëindigd, na een schommelende handelssessie. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street en keken uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beursgraadmeters ook omhoog.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 21.970,81 punten. Verliezen onder de financiële bedrijven werden gecompenseerd door koerswinsten bij de chipbedrijven en andere exporteurs. Chiptester Advantest en chipmachinemaker Tokyo Electron wonnen 2,3 procent en 1,9 procent. Verzekeraar Dai-ichi Life Holdings zakte 2,4 procent en effectenhuis Nomura leverde 1,9 procent in.

De Kospi in Seoul dikte 0,5 procent aan. De Zuid-Koreaanse staalbedrijven Posco en Hyundai Steel verloren 0,6 procent nadat de regering van het land een klacht had ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de Amerikaanse importtarieven.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent hoger en de All Ordinaries in Sydney sloot nagenoeg vlak. In China waren de financiële markten nog gesloten vanwege viering van het Chinees nieuwjaar.