Nikkei eindigt lager door coronazorgen

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht lager geëindigd. De vrees dat de tweede coronagolf in Europa en de Verenigde Staten de al zwaar getroffen wererldeconomie verder onder druk zal zetten zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend kleine winsten zien na de verliesbeurt een dag eerder.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 23.418,51 punten. De Japanse verzekeringsbedrijven behoorden tot de grootste dalers. Dai-ichi Life Holdings zakte bijna 3 procent en Tokio Marine leverde een kleine 4 procent in. Shimano maakte daarentegen een koerssprong van 17 procent dankzij een goed ontvangen handelsupdate. De Japanse maker van fietsonderdelen verhoogde zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong ging een fractie vooruit. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.