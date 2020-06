Nikkei eindigt lager door coronavrees

De Japanse effectenbeurs is maandag met een flink verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in de Aziatische regio gingen de beursgraadmeters omlaag. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, dat wereldwijd de 10 miljoen is gepasseerd, wakkerde de zorgen aan over het economische herstel. Het wereldwijde dodental van het longvirus bedraagt inmiddels meer dan 500.000.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 2,3 procent in de min op 21.995,04 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de winkelverkopen in Japan in mei met 12,3 procent op jaarbasis zijn gedaald. De afname was sterker dan economen hadden verwacht. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent lager en de Kospi in Seoul leverde 1,6 procent in. De Australische All Ordinaries in Sydney raakte 2 procent kwijt.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, hield de hoofdindex het verlies beperkt tot 0,7 procent dankzij een stijging van de winst van Chinese industriële bedrijven in mei. De Chinese centrale bank kondigde daarnaast nieuwe monetaire maatregelen aan om te zorgen dat er genoeg financiering is voor de reële economie. De ingrepen zijn nodig omdat de coronapandemie nog altijd risico’s met zich meebrengt voor de Chinese economische groei.