Nikkei doorbreekt verliesreeks met stevige winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe week en doorbrak daarmee een zesdaagse verliesreeks. Een daling van de Japanse yen en sterker dan verwachte groei van de Chinese industrie zorgden voor een positieve stemming bij beleggers in Japan. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien op de eerste handelsdag van augustus.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 2,2 procent in de plus op 22.195,38 punten. Bij de bedrijven sloot Murata Manufacturing nagenoeg vlak, dankzij meevallende resultaten van de Japanse maker van elektronische componenten. Mazda zakte daarentegen 2,5 procent. De Japanse autofabrikant leed in het afgelopen kwartaal het grootste operationele verlies in elf jaar en voorziet een recordverlies in het gehele boekjaar.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse economie voor het eerst in 4,5 jaar tijd in een officieel in een recessie is beland. De op twee na grootste economie ter wereld kromp in het eerste kwartaal met 2,2 procent, na een krimp van 7,2 procent in het vierde kwartaal. Het definitieve krimpcijfer over het eerste kwartaal was conform een eerdere schatting.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus. Volgens onderzoeksbureaus Markit en Caixin is de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in juli opnieuw gegroeid, tot het hoogste niveau sinds begin 2011. In Hongkong verloor de Hang Seng-index 0,7 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, zakte ruim 4 procent na een forse winstdaling in de eerste helft van 2020 en bereikte het laagste koersniveau sinds 2009.

De Kospi in Seoul won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak nadat de lockdown die van kracht is in Melbourne verder werd aangescherpt om het toenemende aantal nieuwe besmettingen daar een halt toe te roepen.