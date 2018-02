Nikkei doorbreekt verliesreeks

De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een stevige winst aan de nieuwe beursmaand begonnen en doorbrak daarmee een zesdaagse verliesreeks. De stemming werd gesteund door een verzwakking van de Japanse yen. Beleggers verwerkten daarnaast een reeks bedrijfsresultaten en het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente conform verwachting onveranderd te laten.

De Nikkei in Tokio klom 1,7 procent en eindigde op 23.486,11 punten. Fujifilm maakte een koerssprong van ruim 12 procent. Het Japanse bedrijf neemt de controle over bij de Amerikaanse printerfabrikant Xerox. Xerox wordt samengevoegd in het bestaande samenwerkingsverband Fuji Xerox. Daarnaast komen er 10.000 banen te vervallen bij Fuji Xerox.

Nintendo zag een eerdere forse koerswinst teruglopen en sloot uiteindelijk 0,5 procent hoger. De Japanse maker van spelcomputers verwacht meer Switch-consoles te verkopen en verhoogde zijn winstverwachtingen voor het boekjaar, dat loopt tot en met maart.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een overwegend hoger beeld zien. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,9 procent hoger en de Kospi in Seoul klom 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent in de min. De Chinese computermaker Lenovo zakte bijna 3 procent na rapportage van een verlies in het afgelopen kwartaal.