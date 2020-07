Nikkei doet stap terug door viruszorgen

De aandelenbeurs in Japan is donderdag met verlies geëindigd na de stevige winstbeurt een dag eerder. De stemming werd gedrukt door een stijging van het aantal coronabesmettingen in delen van Japan. De Japanse overheid verhoogde daardoor het virusalarm naar het hoogste niveau. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten verliezen zien, ondanks beter dan verwachte Chinese macro-economische cijfers.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,8 procent lager op 22.770,36 punten. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron behoorden tot de sterkste dalers met minnen van 2,7 en 2,6 procent. De Japanse beursuitbater Japan Exchange Group dikte 6,5 procent aan. De eigenaar van de beurzen in Tokio en Osaka wordt per 29 juli opgenomen in de Nikkei en vervangt Sony Financial Holdings in de hoofdindex.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds ruim 2 procent lager. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de op een na grootste economie ter wereld in het tweede kwartaal met 3,2 procent is gegroeid op jaarbasis. Dat was meer dan verwacht. Ook het herstel van de Chinese industriële productie viel in juni sterker uit dan voorzien. De Chinese detailhandelsverkopen namen vorige maand echter onverwacht af. Bij de bedrijven beleefde SMIC een succesvolle beursgang. De grootste chipmaker van China steeg ruim 200 procent op zijn eerste beursdag in Shanghai.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 1,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in. De Kospi in Seoul verloor 0,8 procent na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente onveranderd te laten op 0,5 procent.