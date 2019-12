Nikkei daalt in hogere regio

De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een kleine min gesloten. Een tegenvallende toename van de Japanse winkelverkopen in november zorgde daarbij voor enige koersdruk. Elders in de Aziatische regio wonnen de meeste beurzen terrein. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,4 procent lager het weekeinde in op 23.837,72 punten. De Japanse beurs die tijdens de kerstdagen gewoon open was ging deze week licht vooruit. Naast de detailhandelsverkopen werd bekendgemaakt dat de productie in de Japanse industrie in november met 0,9 procent is afgenomen. Economen hadden gemiddeld op een productiekrimp met 1 procent gerekend.

Bij de bedrijven steeg Japan Display bijna 7 procent. Volgens zakenkrant Nikkei voert het noodlijdende bedrijf gesprekken met Apple en Sharp over de verkoop van zijn belangrijkste fabriek voor smartphone-schermen. Tabaksfabrikant Japan Tobacco en technologieconcern Canon, die net als veel andere Japanse bedrijven ex dividend noteerden, verloren 3,5 procent en 2,5 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus na een stijging van de winstgevendheid van Chinese industriële bedrijven in november. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent. In Hongkong keerden beleggers terug na de kerstdagen en stond de Hang Seng-index 1,1 procent hoger. Ook in Sydney werd de handel na de kerstdagen hervat en sloot de All Ordinaries met een winst van 0,4 procent.