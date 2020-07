Nikkei boekt winst door positief vaccinnieuws

De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met winst gesloten. De vorderingen van de Britse farmaceut AstraZeneca bij het onderzoek naar een mogelijk coronavaccin wakkerden het vertrouwen van beleggers in het economische herstel weer aan. Het Europese akkoord over het coronaherstelfonds bood eveneens steun aan de handel. Ook de meeste andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten mooie winsten zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus op 22.884,22 punten. Het Japanse farmaceutische concern Daiichi Sankyo behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 5,6 procent. Ook de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de nieuwe recordstand van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Chipbedrijf Sumco dikte 4,2 procent aan en internetbedrijf Z Holdings kreeg er 5,4 procent bij.

De beurs in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,7 procent en de Kospi in Seoul steeg 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney won ruim 2 procent onder aanvoering van de Australische banken. De hoofdindex in Shanghai bleef achter na de recente sterke opmars en noteerde 0,1 procent hoger.