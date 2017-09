Nikkei boekt stevige winst

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de beurs dinsdag stevig hoger gesloten. Een daling van de Japanse yen en de nieuwe recordstanden op Wall Street zorgden voor een positieve stemming onder beleggers. Ook werd gehoopt dat de zittende premier Shinzo Abe zijn herstelde populariteit zal gebruiken om vervroegde verkiezingen uit te schrijven.

De Nikkei in Tokio eindigde 2 procent in de plus op 20.299,38 punten. De stijging werd geleid door exportbedrijven, financiƫle concerns en detailhandelsbedrijven. De automakers Toyota en Honda wonnen 3,8 en 1,5 procent. Computerspelletjesmaker Nintendo steeg ruim 7 procent tot het hoogste niveau in negen jaar, na een adviesverhoging door Credit Suisse.

Elders in het Verre Oosten bleven de koersuitslagen beperkt in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds een fractie hoger en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot ook 0,1 procent in de min.