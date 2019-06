Nikkei boekt kleine winst

De aandelenbeurs in Japan is maandag met een kleine winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers deden het rustig aan en keken vooral uit naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de week in Japan. De politieke spanningen tussen Washington en Iran zorgden eveneens voor terughoudendheid.

De toonaangevende Nikkei in Tokio schommelde tussen winst en verlies en eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 21.285,99 punten. De Japanse exportbedrijven die veel omzet behalen in China stonden onder druk. Chipmachinemaker Tokyo Electron zakte 1,7 procent en technologiebedrijf TDK verloor 0,8 procent. De oliebedrijven bleven profiteren van de gestegen olieprijzen. Cosmo Energy Holdings en Idemitsu Kosan wonnen 1,5 en 0,8 procent. Trump kondigde dit weekeinde aan meer economische sancties tegen olieproducent Iran in te stellen.

De andere beurzen in de Aziatische regio bleven dicht bij huis. De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai noteerden tussentijds vrijwel vlak. Beleggers zijn vooral benieuwd of Trump en Jinping de vastgelopen handelsonderhandelingen weer kunnen lostrekken. De Kospi in Seoul ging een fractie omhoog, de All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.