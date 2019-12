Nikkei begint week vrijwel vlak

De Japanse effectenbeurs is maandag vrijwel vlak begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street. Daarnaast verklaarde president Donald Trump afgelopen zondag dat de Verenigde Staten en China binnenkort de zogeheten fase 1 van een handelspact zullen ondertekenen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde een fractie hoger op 23.821,11 punten. Daiichi Sankyo steeg 2,8 procent. De Amerikaanse toezichthouder heeft een medicijn van het Japanse farmaceutische concern en zijn samenwerkingspartner AstraZeneca voor de behandeling van borstkanker goedgekeurd.

Mazda daalde 0,9 procent. De automaker overweegt een deel van de productie van auto’s die zijn bestemd voor de Australische markt van Thailand naar Japan te verplaatsen. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei is de negatieve impact van de sterkere Thaise baht reden voor de verschuiving.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent lager. China kondigde aan per 1 januari de importtarieven op meer dan 850 producten te verlagen. Ook wil Peking per 1 juli de heffingen op sommige IT-producten verlagen. De Hang Seng-index in Hongkong daalde een fractie en de Kospi in Seoul verloor 0,1 procent. In Sydney zakte de All Ordinaries 0,5 procent.