Nikkei begint week positief

De Japanse beurs is maandag in de plus geëindigd. Ook de andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen omhoog. Beleggers schoven de zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant. De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 21.678,26 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump twitterde zondag dat China zijn handelsbarrières zal opheffen en dat de twee landen een deal zullen bereiken over intellectuele eigendommen. Ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin liet zondag weten geen handelsoorlog te verwachten. Afgelopen week dreigde Trump nog met nieuwe miljardenheffingen op Chinese producten.

De beurs in Shanghai dikte 0,1 procent aan en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus, onder aanvoering van technologiebedrijven en financiële aandelen. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,4 procent bij.

In Seoul klom de Kospi 0,5 procent, waarbij verliezen onder de staalbedrijven werden gecompenseerd door winsten in de technologiesector. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 1,5 procent en staalmaker Posco zakte 1,9 procent.