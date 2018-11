Nikkei begint week nipt hoger

De aandelenbeurs in Japan is maandag nipt hoger gesloten na een schommelende handelssessie. Beleggers gingen her en der op zoek naar koopjes na de recente koersdalingen, maar bleven voorzichtig door de lagere slotstanden op Wall Street. Ook elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beurzen overwegend licht omhoog.

De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,1 procent in de plus op 22.269,88 punten. Vastgoedverkoper Mitsui Fudosan dikte 3,5 procent aan na een verhoging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. De Japanse chipbedrijven stonden echter onder druk na de koersverliezen in de Amerikaanse chipsector op vrijdag. Chiptester Advantest zakte 5,5 procent en TDK Corp leverde 4 procent in.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds nagenoeg vlak en de beurs in Shanghai won 0,6 procent. Tegenvallende verkopen tijdens Singles Day zorgden voor enige terughoudendheid. De Chinese webgigant Alibaba, die een notering heeft in New York, boekte de traagste omzetgroei ooit op de dag waarop Chinezen cadeautjes kopen voor zichzelf en anderen om te vieren dat ze vrijgezel zijn. De All Ordinaries in Sydney ging 0,3 procent hoger de dag uit. De Kospi in Seoul bleef achter met een verlies van 0,5 procent.